Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

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Що відомо про смертельну ДТП у Дніпрі?

Вранці 19 липня на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталася смертельна ДТП.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки ДТП у Дніпрі / Фото поліції Дніпропетровщини

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі встановлюються усі обставини події.

Нагадаємо, 10 липня в ДТП загинула 23-річна лікарка-інтерн Іванна Кліценко з Рівненської області. Вона працювала у клініці в Тернополі.