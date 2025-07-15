Про це у вівторок, 15 липня, повідомили в Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал. Обвинувальний акт скерували до суду ще в листопаді 2024 року.

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Яке покарання отримав військовий?

У травні 2024 року на Тернопільщині нетверезий військовий, керуючи службовим пікапом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковим автомобілем.

Водійка легковика отримала легкі тілесні ушкодження, а її 5-річна сестра – тяжкі. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, численні рани обличчя, гематоми та забої.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, на обличчі дівчинки утворився глибокий рубець, який вимагав хірургічного втручання й був класифікований як знівечення.

ДТП на Тернопільщині у травні 2024 року: дивіться фото

Окрім того, винуватець аварії раніше був позбавлений права керування транспортними засобами за водіння у стані сп'яніння, однак ігнорував заборону.

Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі наслідки та призначив 5 років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Нагадаємо, 13 липня в селі Вербіж Львівської області внаслідок ДТП загинув 42-річний Ярослав Проць – капітан поліції та інспектор батальйону особливого призначення КОРД.