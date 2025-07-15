Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал. Обвинительный акт направили в суд еще в ноябре 2024 года.

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Какое наказание получил военный?

В мае 2024 года на Тернопольщине нетрезвый военный, управляя служебным пикапом, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

Водитель легковушки получила легкие телесные повреждения, а ее 5-летняя сестра – тяжелые. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные раны лица, гематомы и ушибы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на лице девочки образовался глубокий рубец, который требовал хирургического вмешательства и был классифицирован как изуродование.

ДТП на Тернопольщине в мае 2024 года: смотрите фото

Кроме того, виновник аварии ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения, однако игнорировал запрет.

Суд признал военнослужащего виновным в нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее тяжкие последствия и назначил 5 лет лишения свободы. Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, 13 июля в селе Вербиж Львовской области в результате ДТП погиб 42-летний Ярослав Проць – капитан полиции и инспектор батальона особого назначения КОРД.