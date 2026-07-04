Смертельное ДТП в Николаевской области: полиция разыскала водителя, который мог спровоцировать аварию

В Николаевской области в субботу, 4 июля, произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Правоохранители разыскали мужчину, который мог стать виновником аварии.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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Что известно о трагедии?

Утром 4 июля на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное произошло ДТП, в котором погибли 12 человек и 6 получили травмы. Пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовой автомобиль Volvo столкнулись.

В результате аварии 49-летний водитель и 8 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. В больницу доставили еще 9 человек в возрасте от 15 до 67 лет с травмами различной степени тяжести. К сожалению, трое из них скончались от полученных ранений.

По словам свидетелей, виновником ДТП мог стать водитель Nissan Murano. Он, возможно, нарушил правила дорожного движения, двигаясь во встречном направлении по отношению к микроавтобусу.

Водитель, который, вероятно, спровоцировал аварию, скрылся с места происшествия. Однако сотрудники Нацполиции провели специальную операцию и разыскали его.



Последствия ДТП в Николаевской области / Фото Нацполиции

Трагические ДТП в Украине

В Николаевской области 31 мая произошло серьезное ДТП. Автомобиль слетел с моста и упал в воду, в результате чего пострадали 6 человек. Среди пострадавших – 5 детей.

В городе Бровары Киевской области 19 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля с автобусом погибли дети 2 и 4 лет. Еще девять человек пострадали.