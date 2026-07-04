Про це повідомила Національна поліція України.

Дивіться також: На Хмельниччині перекинувся автобус із понад 50 пасажирами, який прямував до Болгарії

Що відомо про трагедію?

Вранці 4 липня на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне сталась ДТП, в якій загинуло 12 людей та 6 постраждало. Пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажний автомобіль Volvo зіштовхнулись.

Внаслідок аварії 49-річний водій та 8 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. До лікарні привезли ще 9 людей віком від 15 до 67 років, які мали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, 3 з них загинули внаслідок отриманих поранень.

За даними свідків, винуватцем ДТП міг стати водій Nissan Murano. Він міг порушити правила дорожнього руху рухаючись у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса.

Водій, який ймовірно спровокував аварію втік із місця події. Проте працівники Нацполіції провели спеціальну операцію та розшукали його.



Наслідки ДТП на Миколаївщині / Фото Нацполіції

Трагічні ДТП в Україні

У Миколаївської області 31 травня сталася серйозна ДТП. Автомобіль злетів з мосту та впав у воду, внаслідок чого травмувалися 6 людей. Серед постраждалих – 5 дітей.

У місті Бровари, Київської області, 19 червня сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення автівки з автобусом загинули діти 2 та 4 років. Ще дев'ятеро людей постраждали.