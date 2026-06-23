Транспортний засіб прямував до Болгарії. Подробиці трагедії повідомляє поліція Хмельниччини.

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Що відомо про трагедію?

Поліцейські встановлюють обставини на місці ДТП за участю туристичного автобуса у Кам'янець-Подільському районі. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 23 червня, приблизно о 16:40 на трасі Н-03 поблизу села Шатава Маківської громади.

За кермом автобуса "Київ – Бургас" перебував 46-річний водій. Він не впорався з керуванням та допустив зʼїзд із дороги в кювет, після чого транспорт перекинувся. У салоні автобуса було 54 пасажири та змінний водій.



На Кам'янеччині перекинувся туристичний автобус / Фото Поліції Хмельниччини

Станом на 18 43 равоохоронці та рятувальники продовжують роботу на місці події. Поліція встановлює кількість постраждалих внаслідок аварії. Також вони вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Скандальні ДТП в Україні

У Броварах 19 червня сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення автівки з автобусом загинули діти 2 та 4 років. Ще дев'ятеро людей постраждали.

Також ДТП за участю шкільного автобуса та вантажівки сталась у місті Перемишляни Львівського району. Внаслідок зіткнення травм зазнали двоє пасажирів.