Трагическое ДТП возле Львова с участием 4 автомобилей: в полиции показали жуткие кадры

На Львовщине продолжается расследование дорожно-транспортной аварии, которая случилась утром с участием 4 автомобилей. В полиции показали кадры с места ДТП.

На объездной Львова произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли три человека, несколько десятков получили ранения.

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Кадры с места смертельной аварии

Столкновение четырех транспортных средств: грузовика, микроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобиля Skoda и автобуса Plaxton Elite случилось на автодороге "Киев-Чоп" возле села Чишки Львовского района. В полиции уточнили, что среди погибших водитель и пассажир грузовика и пассажир автобуса.

Масштабное ДТП на Львовщине / Фото Полиция Львовской области

К слову, недавно на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием буйвола.