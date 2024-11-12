Водитель проигнорировал красный свет: в Одесской области грузовик столкнулся с тепловозом

В Одесской области грузовой автомобиль столкнулся с тепловозом. К счастью, по словам правоохранителей, пострадавших в результате ДТП нет.

Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области. Отмечается, что на месте происшествия работает наряд полиции, который выясняет все обстоятельства.

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В Одесской области произошла авария

ДТП произошло во вторник, 12 ноября на железнодорожном переезде в одном из населенных пунктов Веселокутской сельской общины, что в Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что водитель грузового автомобиля проигнорировал красный сигнал светофора и звуковую сигнализацию, что информировали о приближении поезда, выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение транспортных средств,

– сообщили правоохранители.

По словам полиции, в результате аварии автомобиль и локомотив получили механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших, а движение через переезд не затруднено.

Правоохранители напомнили, что движение через железнодорожный переезд не разрешается, если включен запрещающий сигнал светофора или звуковая сигнализация независимо от наличия и положения шлагбаума.