Автобус упал с моста в Пакистане и сгорел дотла: по меньшей мере 40 погибших

Жуткое ДТП произошло в Пакистане. Там 29 января автобус упал с моста и загорелся. Известно о по меньшей мере 40 погибших в результате аварии.

Известно, произошло ДТП на юго-западе Пакистана 29 января. Об этом сообщил местный чиновник.

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Число погибших может возрасти

"Тела мертвых... неузнаваемы", – сказал на месте аварии Хамза Анджум, высокопоставленный чиновник округа Ласбела в провинции Белуджистан.

Он добавил, что удалось спасти троих человек. Всего в автобусе на момент ДТП находились 48 пассажиров, из которых по меньшей мере 40 погибли. Машина врезалась в столб на мосту и сорвалась с него.

По имеющейся информации, произошло это ночью. Автобус курсировал между столицей провинции Белуджистана Кветтой и южным портовым городом Карачи. Анджум отметил, что существует подозрение, что водитель мог просто уснуть за рулем. А еще он упомянул о том, что последний превысил скорость во время междугородной поездки.

Автобус после падения сгорел дотла / Фото Xinhua

Причины аварии будут расследованы. Сейчас важно провести серию тестов ДНК. Они позволят установить идентичность останков пассажиров, которые были "очень изуродованы" из-за аварии.

Местные издания назвали несколько причин регулярных ДТП в Пакистане Среди них – заброшенные автомагистрали, слабые меры безопасности, а также опрометчивое вождение. Все это становится причиной жутких автокатастроф, в которых гибнут люди.

Жуткое ДТП в Перу

Накануне жуткое ДТП произошло в северо-западном перуанском департаменте Пиура. В тот день автобус перевозил 60 пассажиров. Ехало транспортное средство компании Q'orianka Tours Aguila Dorada отрезком дороги, которую называют "кривой дьявола", и в этот момент сорвался в пропасть.

На место происшествия прибыли спасатели, а также правоохранители. Они помогали пострадавшим в результате ДТП. Известно, что пострадавших доставляли в местные больницы в Эль-Альто и Манкоре. Что касается жертв, то известно о по меньшей мере 24.

Уже известна предварительная причина жуткого ДТП. Местная прокуратура отметила, что произойти она могла из-за неосторожного вождения. Кроме того, водитель мог превысить скорость, из-за чего автобус и взлетел в бездну.