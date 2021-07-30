Сбил ребенка на переходе и помчался дальше: На Киевщине поймали водителя-беглеца

На Одесской трассе задержали водителя-беглеца, сбившего 12-летнего мальчика. Мужчина просто оставил травмированного ребенка на дороге и уехал.

Поймать водителя удалось аж возле Белой Церкви. Сама авария с ребенком произошла в Николаевской области.

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Сбил ребенка и просто уехал

Авария произошла около 17 часов 29 июля в городе Первомайск Николаевской области. 12-летний мальчик переходил дорогу по зебре напротив здания райгосадминистрации. Тогда на него наехал водитель на авто Mitsubishi Outlander.



Поврежденное авто водителя

Мужчина просто оставил травмированного ребенка на дороге и поехал в направлении Киева. Мальчика пришлось госпитализировать с травмами. Чтобы поймать беглеца, полицейские объявили план-перехват. Догнать 27-летнего водителя удалось аж в Киевской области.

Очевидцы сняли на видео то, как полицейские прямо посреди трассы задерживали виновника ДТП. На кадрах видно, как несколько экипажей полиции остановили авто прямо посреди трассы и окружили водителя.

Позже полицейские рассказали: по ориентировке опознали транспортное средство и стали его догонять. Поэтому водителя загнали в искусственный затор и смогли задержать. Уже вскоре он лежал посреди дороги закованным в наручники.

Происшествие квалифицировали по части 1 статьи 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения. Полиция обращается ко всем предполагаемым свидетелям и просит предоставить информацию об аварии. Особое внимание просят уделить тех водителей, чьи видеорегистраторы могли зафиксировать момент сбития ребенка.

Если у вас есть видеомомент указанной аварии, обратитесь в Первомайский районный отдел полиции по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (093) 877 0974, (097) 843 5156, (068) 314 2949, 102.