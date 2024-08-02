Одного из водителей зажало: в Киевской области произошло жуткое ДТП с грузовиком и легковушкой

В Киевской области вблизи Бородянки 1 августа произошло жуткое ДТП между грузовиком и BMW. В результате аварии водителя легкового авто зажало в салоне транспортного средства.

На место прибыли спасатели, чтобы деблокировать водителя из машины. Детали дорожно-транспортного происшествия в Киевской области установят правоохранительные органы.

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Что известно об аварии под Бородянкой

В ГСЧС рассказали, что в службу спасения поступило сообщение, что на автодороге "Киев – Ковель – Ягодин", вблизи поселка Бородянка, произошло столкновение легкового автомобиля BMW и грузового автомобиля MAN.

В результате ДТП водитель легковушки был зажат конструкциями транспортного средства.



Спасатели деблокировали мужчину после аварии под Бородянкой / Фото ГСЧС

Спасатели провели работу по деблокированию травмированного мужчины из искореженного авто с помощью гидравлического и шанцевого инструмента, и передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что для проведения работ привлекались 5 единиц личного состава ГСЧС и 1 единица техники.

К слову, 31 июля ДТП также произошло в Киеве. Там в Голосеевском районе водитель с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением и врезалась в дерево. Полицейские требовали у женщины остановить транспортное средство, однако она продолжила движение, из-за чего и случился этот инцидент.