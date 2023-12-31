Авто врезалось в дерево: в Польше в ДТП погибли украинцы

Днем 31 декабря в Польше произошло смертельное ДТП. В автомобильной аварии погибли украинцы.

По имеющейся информации, предоставленной местной полицией, произошло ДТП днем 31 декабря. Автомобиль врезался на границе между Гливице и Зерницей.

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Машина въехала в дерево

Как говорят полицейские, транспортное средство влетело в дерево. Вследствие этого погибли три человека. Все – украинцы.

Как уточнил спикер гливицкого отделения полиции подинспектор Марек Сломский, авария произошла около 12:40 на улице Смольницкой в Гливице. Эта дорога вела в Жерницу.

В результате ДТП погибли трое украинцев / Фото полиции

В результате ДТП погибли трое украинцев / Фото полиции

Автомобиль Audi A6 врезался в дерево боком со стороны водителя. Трое мужчин, ехавших в автомобиле, граждане Украины, погибли на месте,

– отметил подинспектор Сломский.

Известно, что на месте ДТП приземлился вертолет воздушно-спасательной службы. Также на месте работали пожарные и полицейские, а также перекрывали дорогу.

Прокурор вместе со следственной группой полиции выясняет обстоятельства инцидента,

– добавил представитель полиции Гливице.

21 декабря произошло другое смертельное ДТП в Польше

Напомним, что 21 декабря произошло смертельное ДТП недалеко от границы между Украиной и Польшей. В результате него погиб один человек. Водителю транспортного средства грозит до восьми лет заключения.

Об этом журналистам рассказала представитель полиции в Томашове Любельском, что на юго-востоке Польши, Малгожата Павловская. По ее словам, водителя микроавтобуса обвиняют в аварии.

Прокуратура предъявила этой женщине обвинение в совершении ДТП, однако ее не задержали. За совершение аварии со смертельным исходом ей грозит тюремное заключение от шести месяцев до восьми лет,

– заметила Павловская.

В прокуратуре отмечают, что 42-летняя женщина передвигалась слишком быстро. Также известно, что на дороге она не была бдительна. Это и послужило причиной ДТП на границе с Украиной. В результате погиб 17-летний парень из Украины, а еще несколько человек получили ранения.