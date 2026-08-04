Полицейская, сбившая насмерть 6-летнего ребенка в Прилуках, была приговорена

10 декабря 2025 года в городе Прилуки Черниговской области произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Суд признал виновной находившуюся за рулем полицейскую и приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Экспертиза установила, что у нее были все возможности предотвратить трагедию. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Что известно о преступлении?

Во вторник, 4 августа, Прилуцкий городской районный суд Черниговской области назначил обвиняемой максимальное наказание, а именно – 8 лет лишения свободы. Кроме того, ее лишили права управлять автомобилем на 3 года.

Собранные и исследованные в суде доказательства полностью подтвердили ее вину и прямую причинно-следственную связь между допущенными нарушениями и гибелью шестилетнего ребенка… Статус сотрудника правоохранительного органа не освобождает от ответственности – напротив, он предполагает повышенную обязанность действовать законно и безопасно,

– заявил первый заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

Сторона обвинения доказала, что 10 декабря 2025 года около 11:44 женщина находилась за рулем служебного автомобиля и ехала на вызов по поводу другого ДТП. На улице Вячеслава Чорновола в Прилуках она подъехала к нерегулируемому пешеходному переходу, где женщина и ее шестилетняя дочь переходили дорогу.

Следствие установило, что полицейская превысила установленное ограничение скорости в 40 километров в час. Вместо этого она разогналась до 51–55 километров в час. Кроме того, несмотря на включенные мигалки, она не использовала сирену. Более того, водительница не снизила скорость перед переходом, не пропустила пешеходов и не остановила автомобиль.

Экспертиза подтвердила, что у полицейской была техническая возможность избежать наезда при условии соблюдения Правил дорожного движения. Суд признал установленные нарушения непосредственной причиной ДТП. В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и погиб. Матери причинены телесные повреждения средней степени тяжести,

– подчеркнули в Офисе генерального прокурора.

Кроме того, суд постановил взыскать 6 миллионов гривен в качестве компенсации морального вреда.

Какие последние случаи ДТП в Украине?

В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии погиб 15-летний юноша, о пострадавших известно.

В Киеве на улице Ивана Выговского в ДТП попали сразу 5 автомобилей. В результате инцидента на месте погибла 51-летняя водительница автомобиля Hyundai. Еще два человека – 21-летний водитель BMW и его 25-летняя пассажирка – получили травмы.