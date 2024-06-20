Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: в МИД рассказали об их состоянии

В четверг, 20 июня около 7 утра автобус Киев – Варшава съехал в кювет в селе Закренце, что в Польше. Известно, что внутри находилось 47 граждан Украины.

Как рассказали в МИД, в результате аварии в Польше есть пострадавшие. Однако угрозы их жизни нет, часть выпишут из больницы уже до конца суток.

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Авария с украинцами в Польше

По информации Министерства иностранных дел, по состоянию на 11 часов утра известно о 8 пострадавших лиц – среди них 1 несовершеннолетний. Все они проходят медицинское обследование.

Предварительно отсутствует угроза их жизни и здоровью. Планируется, что 5 человек будут выписаны до конца дня,

– указала пресс-секретарь Виктория Ши.

По предварительной информации полиции, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус столкнулся с барьером. Генеральное консульство Украины в Люблине сейчас проводит расследование обстоятельств аварии и оказывает консульскую помощь пострадавшим украинцам.

Отметим, что на место ДТП оперативно прибыли бригады скорой, пожарные и полиция. Дорогу перекрыли. Предупреждалось о возможном осложнении движения на этом участке дороги.