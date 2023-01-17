Сокрушительное ДТП с фурой и автобусом возле Львова: почти 40 пострадавших, мужчина потерял глаз

На трассе Киев – Чоп 17 января произошло сокрушительное ДТП. Возле Гамалеевки столкнулись фура и пассажирский автобус.

Об этом рассказали в Патрульной полиции области. На месте работают все соответствующие службы.

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На трассе Киев – Чоп произошло ДТП

Из-за масштабного ДТП с пострадавшими на трассе Киев — Чоп возле Гамалеевки частично перекрыли движение. Об этом в Патрульной полиции сообщили в 18:29.

Патрульные обеспечивают реверсное движение. На месте происшествия работают все необходимые службы. Будьте внимательны на дороге!

– говорится в сообщении.

В Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что там произошло масштабное ДТП с участием рейсового автобуса и фуры.

В момент аварии в автобусе находились около 40 пассажиров. Сначала медики сообщали, что в результате столкновения ранения получили 20 человек, среди которых – один ребенок.

Двоих пациентов в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу святого Пантелеймона. Туда же доставили пациента с ампутацией глаза.

В общей сложности в больницу на Миколайчука попали 11 пациентов.

Восьмерых пострадавших доставили в больницу святого Луки, а одного – в больницу святого Николая.

Еще один из пострадавших после медицинского осмотра оставили на месте.

К работе привлекли 12 карет скорой помощи.

"Спасибо за профессиональное реагирование нашим бригадам и ОДО, командам приемных отделений, а также патрульной полиции и спасателям!" – отметили в ЛОЦЭМПМК.

Смотрите фото с места ДТП / Фото Патрульной полиции и ЛОЦЭМПМК

Число пострадавших возросло

Позже стало известно, что количество пострадавших выросло. По информации ЛГС, в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом номер 222 пострадали 36 человек, в том числе дети. Их доставили в больницы Первого медобъединения Львова:

в больнице Святого Пантелеймона находятся 25 пациентов: 10 привезли каретами скорых, 15 – обратились самостоятельно;

в больницу Святого Луки каретами скорой помощи привезли 8 пациентов;

больница Святого Николая приняла после ДТП 3 детей.

Состояние тяжелое и средней тяжести,

– сообщили в Первом ТМО.

По информации правоохранителей, из-за ДТП движение на том отрезке дороги затруднено. Его регулирует полиция. Кроме этого, вблизи Гамалеевки есть пробки.

Руководитель области Максим Козицкий также предупредил об осложнениях в движении. По его словам, по состоянию на 20:50 на окружной дороге Львова транспорт постепенно пропускают.

"Движение регулирует Полиция Львовской области. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров", – добавил глава ОВА.

Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил правоохранителей и медиков за оперативность.