Сокрушительное ДТП с фурой и автобусом возле Львова: почти 40 пострадавших, мужчина потерял глаз
Источник:Патрульная полиция Львовской области
На трассе Киев – Чоп 17 января произошло сокрушительное ДТП. Возле Гамалеевки столкнулись фура и пассажирский автобус.
Об этом рассказали в Патрульной полиции области. На месте работают все соответствующие службы.
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На трассе Киев – Чоп произошло ДТП
Из-за масштабного ДТП с пострадавшими на трассе Киев — Чоп возле Гамалеевки частично перекрыли движение. Об этом в Патрульной полиции сообщили в 18:29.
Патрульные обеспечивают реверсное движение. На месте происшествия работают все необходимые службы. Будьте внимательны на дороге!
– говорится в сообщении.
В Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что там произошло масштабное ДТП с участием рейсового автобуса и фуры.
В момент аварии в автобусе находились около 40 пассажиров. Сначала медики сообщали, что в результате столкновения ранения получили 20 человек, среди которых – один ребенок.
- Двоих пациентов в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу святого Пантелеймона. Туда же доставили пациента с ампутацией глаза.
- В общей сложности в больницу на Миколайчука попали 11 пациентов.
- Восьмерых пострадавших доставили в больницу святого Луки, а одного – в больницу святого Николая.
- Еще один из пострадавших после медицинского осмотра оставили на месте.
К работе привлекли 12 карет скорой помощи.
"Спасибо за профессиональное реагирование нашим бригадам и ОДО, командам приемных отделений, а также патрульной полиции и спасателям!" – отметили в ЛОЦЭМПМК.
Смотрите фото с места ДТП / Фото Патрульной полиции и ЛОЦЭМПМК
Число пострадавших возросло
Позже стало известно, что количество пострадавших выросло. По информации ЛГС, в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом номер 222 пострадали 36 человек, в том числе дети. Их доставили в больницы Первого медобъединения Львова:
- в больнице Святого Пантелеймона находятся 25 пациентов: 10 привезли каретами скорых, 15 – обратились самостоятельно;
- в больницу Святого Луки каретами скорой помощи привезли 8 пациентов;
- больница Святого Николая приняла после ДТП 3 детей.
Состояние тяжелое и средней тяжести,
– сообщили в Первом ТМО.
По информации правоохранителей, из-за ДТП движение на том отрезке дороги затруднено. Его регулирует полиция. Кроме этого, вблизи Гамалеевки есть пробки.
Руководитель области Максим Козицкий также предупредил об осложнениях в движении. По его словам, по состоянию на 20:50 на окружной дороге Львова транспорт постепенно пропускают.
"Движение регулирует Полиция Львовской области. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров", – добавил глава ОВА.
Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил правоохранителей и медиков за оперативность.