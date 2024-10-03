Смертельное ДТП с участием буйвола на Львовщине: стали известны детали трагедии

На Львовщине произошла смертельная авария с участием буйвола. В результате ДТП погиб водитель легкового авто, а 18-летний парень получил травмы.

Известно, что юношу госпитализировали и прооперировали. Его ожидает еще одна операция, сообщили в больнице Первого медицинского объединения.

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Смертельное ДТП с участием буйвола

Смертельная авария произошла во Львовской области 30 сентября. Тогда на дорогу неожиданно выскочил буйвол. Из-за плохой видимости водитель не успел среагировать. Авто столкнулось с крупным рогатым скотом, который весит почти тонну.

На Львовщине произошло ДТП с участием буйвола / Фото ГСЧС

В результате ДТП автомобиль слетел в кювет, водитель – погиб, а 18-летнего парня госпитализировали.

В то утро Максим, как и каждый понедельник, отправлялся с другом из родного городка Угнев на учебу во Львов. Подвозил ребят водитель легкового авто. Было 6 часов утра. Вблизи села Речки внезапно на дорогу выскочил буйвол. Из-за плохой видимости водитель не успел среагировать. Он погиб на месте.



Смертельное ДТП во Львовской области / Фото ГСЧС

Сам Максим не помнит момента столкновения. Он пришел в себя только тогда, когда на место аварии прибыли спасатели. У парня сильно болели голова и шея, у него также повреждены зубы. Рядом лежал буйвол, а машина от столкновения с животным была полностью разбита.

Юношу госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Из-за вдавленного перелома лобной кости его срочно прооперировали.

Сейчас Максим чувствует себя лучше, но через месяц – два ему надо сделать повторную операцию, говорят в больнице.



Парень, пострадавший в ДТП / Фото Первое медицинское объединение Львова