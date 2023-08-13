Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: первые подробности от МИД

В Австрии попал в ДТП автобус с польскими номерами. Во время аварии погибли четверо украинцев, среди них двое детей.

Другие пострадавшие во время аварии украинцы находятся в больнице. Об этом 24 Каналу рассказали в пресс-службе МИД.

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Сколько украинцев находится в больнице

Авария произошла утром 12 августа у города Гросскрут. К сожалению, в результате погибли четыре гражданина Украины. В настоящее время еще 3 украинца находятся в больнице.

Водитель и другие двое пассажиров – все тоже украинцы – были доставлены в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей,

– сообщили в МИД.

В министерстве уточнили, что все участники аварии имели вид на жительство в Польше. В настоящее время украинское посольство взаимодействует с австрийскими стражами порядка в контексте расследования ДТП и поддерживает связь с врачами.

Что известно о ДТП