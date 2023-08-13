Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: первые подробности от МИД
В Австрии попал в ДТП автобус с польскими номерами. Во время аварии погибли четверо украинцев, среди них двое детей.
Другие пострадавшие во время аварии украинцы находятся в больнице. Об этом 24 Каналу рассказали в пресс-службе МИД.
Смотрите также Под Харьковом полицейский сбил насмерть 15-летнюю девочку: ГБР ищет свидетелей
Сколько украинцев находится в больнице
Авария произошла утром 12 августа у города Гросскрут. К сожалению, в результате погибли четыре гражданина Украины. В настоящее время еще 3 украинца находятся в больнице.
Водитель и другие двое пассажиров – все тоже украинцы – были доставлены в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей,
– сообщили в МИД.
В министерстве уточнили, что все участники аварии имели вид на жительство в Польше. В настоящее время украинское посольство взаимодействует с австрийскими стражами порядка в контексте расследования ДТП и поддерживает связь с врачами.
Что известно о ДТП
- Авария произошла около 7 утра в субботу, 12 августа.
- Микроавтобус на польских номерах перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, проходившую под автобаном.
- По данным СМИ, водитель якобы признался, что на несколько секунд уснул.
- Во время ДТП погибли 4 человека и все они украинцы: двое взрослых и двое детей в возрасте от нескольких месяцев до трех лет.
- Предварительно известно, что двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей. Кроме этого, в авто ехал еще один ребенок, но он получил легкие ранения.
- Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский ранее заявил, что, хотя автобус был на польских номерах, ехали в нем граждане Украины. Поляков среди пассажиров не было.