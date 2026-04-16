Укр Рус
Микроавтобус с украинцами перевернулся в Польше
16 апреля, 15:33
2

Микроавтобус с украинцами перевернулся в Польше

София Рожик
Основные тезисы
  • В Польше перевернулся микроавтобус с шестью гражданами Украины, включая ребенка.
  • Водитель микроавтобуса был трезв, аварию расследует полиция.

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами. ДТП произошло в Будах Ланьцутских Подкарпатского воеводства в среду, 15 апреля.

Об этом пишет RMF24.

Что известно о ДТП?

Авария произошла после 17:00 на автостраде А4 на дороге в направлении Жешува.

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes съехал с дороги и врезался в защитный барьер, после чего транспортное средство перевернулось.

В автобусе находились шестеро граждан Украины – 5 взрослых и один 9-летний ребенок.

Двух человек доставили в больницу, а именно водителя и одного из пассажиров. Сейчас их уже выписали.

Тест показал, что водитель был трезв.

Полиция будет расследовать, почему произошла авария.

Авария с украинцами / Фото Государственной пожарной службы Польши

 

  • В США автомобиль протаранила праздничный парад. По меньшей мере 15 человек были ранены. 57-летнего водителя задержали за управление в состоянии алкогольного опьянения.

  • В Великобритании мужчина на машине тоже влетел в группу людейй. 7 человек получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожало.