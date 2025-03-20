Во Франции военные автобусы попали в масштабное ДТП: есть десятки травмированных

Во Франции вечером 19 марта в ДТП попали несколько гвардейских автобусов с военными. Каждое из транспортных средств перевозило примерно по 50 солдат и курсантов.

Известно, что в результате аварии травмировались десятки человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Виновным в ДТП может быть водитель легковушки

ДТП произошло около 18:40 по местному времени.

Военные четырьмя автобусами как раз возвращались с визита на авиабазу Эвре.

Обстоятельства аварии пока официально неизвестны. Однако, по некоторым данным легковой автомобиль пытался протиснуться между автобусами, после чего и произошло цепное столкновение.

Всего пострадали 119 человек. 36 из них получили легкие травмы, один человек – в тяжелом состоянии.

"Их жизни ничего не угрожает", – сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

На месте работали экстренные службы, а водителей просили избегать места ДТП.