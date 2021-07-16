Не справился с управлением: в ДТП в Польше погиб украинец

34-летний украинец попал в ДТП на севере Польши. Травмы, которые он получил, были несовместимы с жизнью. Трагедия произошла в Поморском воеводстве.

Авария произошла вечером 15 июля на трассе Егертово – Лукув, близ села Баби-Дул. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Что известно об аварии

Украинец находился за рулем автомобиля Audi. Он выехал из города Егертово и двигался в сторону Лукува. Полиция выяснила, что ДТП произошло на прямом участке дороги.

Водитель выехал на правую обочину и перевернулся. По предварительной информации, посреди трассы он не смог справиться с управлением. Мужчина скончался на месте аварии.

Трагические случаи с украинцами в ​​Польше

В начале июля в городе Кепно внезапно умерла 24-летняя жительница Тернополя. Женщина со своим 3-летним сыном переехала к матери в Польшу.

В польском городе Вронки во время работ на железнодорожном мосту погиб 39-летний украинец. Его зажало домкратом. Травмы были несовместимы с жизнью.

В реке Равка, что в польском селе Кужешин, спасатели обнаружили тело погибшей украинки. О ее исчезновении накануне сообщила работодательница.