Самой маленькой жертве не было и года: в результате ДТП на Черниговщине погибли 4 человека
Источник:ГСЧС
В Черниговской области произошло ужасное ДТП. Легковушка столкнулась с грузовиком. Погибли 4 человека, в частности, 2 маленьких детей.
Об этом сообщили в ГСЧС. Также показали кадры ужасных последствий дорожно-транспортного происшествия.
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Что известно о ДТП возле Шевченково на Черниговщине
ДТП произошло возле села Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района.
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На Черниговщине произошло смертельное ДТП / фото ГСЧС
В результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" с грузовиком "КамАЗ" погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 года рождения,
– сообщили в ГСЧС.
Также отметили, что на месте происшествия работали спасатели и правоохранители.
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В результате ДТП погибли 4 человека / Фото ГСЧС
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!