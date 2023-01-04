Родились в рубашке: в США люди выжили после падения авто из 76-метровой скалы

Жуткий инцидент произошел в Северной Калифорнии 2 января. Там с высоты 76 метров упал автомобиль. Его пассажирам чудом удалось выжить после этого.

По имеющейся информации, в автомобиле находились двое взрослых, 4-летняя девочка и 9-летний мальчик. Седан Tesla с ними сорвался с Дьявольской горки, известной жуткими ДТП и смертями.

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Пассажиры чудом выжили

Машина с ними не только сорвалась с высоты 76,2 метра. Она еще и врезалась в скалистое выступление. Как отметил командир батальона прибрежного округа пожарной охраны Брайан Поттенгер, автомобиль несколько раз перевернулся, прежде чем приземлился на колеса. После этого он буквально вклинился в скалу.

Что известно о Дьявольской горке? Это каменистая прибрежная зона, достигающая 24,14 километра в длину. Дорога раскинулась к югу от Сан-Франциско между Пасификой и Монтарой. ДТП, которые там случаются, редко оставляют хотя бы надежду на то, что у них кто-то выжил.

Пассажиры чудом выжили после жуткого ДТП: смотрите видео

Впрочем, в понедельник пассажирам Tesla это удалось. Сначала спасатели предположили, что они находятся в критическом состоянии. Позже установили, что все они в сознании.

Мы все время ездим туда за машинами над обрывом, и они (пассажиры – 24 Канал) никогда не выживали. Это было абсолютным чудом,

– сказал Поттенгер.

Работал ли автопилот

Как отметил Калифорнийский дорожный патруль, Tesla на момент ДТП не работала в режиме автопилота или полного автономного управление. К таким выводам пришли после проведения первоначального расследования. Как отметил офицер Марк Эндрюс, состояние дорожного покрытия также не считается причиной жуткого инцидента. В то же время он добавил, что на месте, с которого автомобиль сорвался в обрыв, не было ограды.

Автомобиль выехал за пределы основного участка проезжей части. Почему мы не знаем,

– отметил Эндрюс.

Увиденное шокировало спасателей

По словам Поттенгера, на 911 позвонили около 10:15. Когда спасатели прибыли на место, уже были готовы вытаскивать наверх тела погибших. Часть работников спускалась на веревках вниз, пока другая часть оставалась наверху. Им и удалось в бинокль увидеть, что по крайней мере один пассажир автомобиля жив.

Каждый из нас был поражен, когда увидел движение за лобовым стеклом,

– заметил Поттенгер.

Если говорить о состоянии детей, то они были больше напуганы, чем ранены. Взрослые были в более сложном состоянии, поэтому их поднимали вертолетом и отправили в госпиталь.

Напомним, что на днях в Австралии на пляже столкнулись два вертолета. В результате погибли четыре человека. Также известно о многих раненых.