На Днепропетровщине пьяный водитель влетел в блокпост: ранен полицейский, вспыхнул пожар

Утром 21 марта на автодороге "Стрый - Изварино" Криничанского района произошло ужасное ДТП. Автомобиль врезался в блокпост.

Часть конструкции упала на полицейского. Его госпитализировали с ранениями.

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Предварительно, водитель был пьян

Около 07:30 водитель Lexus RX300 не справился с управлением и наехал на бетонные блоки, расположенные на стационарном блокпосту. Часть конструкции упала на патрульного полицейского, который нес службу.

Правоохранитель получил телесные повреждения. Сейчас сотрудник полиции и водитель автомобиля Lexus находятся в больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь,

– сообщили в полиции.

Водитель влетел в блокпост / Фото полиции

Предварительно,. Он не сотрудничает с правоохранителями, сообщили Общественном в полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по часиною 1 статьи 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения". Сейчас решается вопрос о задержании нарушителя.

ДТП произошло утром 21 марта / Фото полиции

Автомобиль вспыхнул

Заметим, в результате ДТП возникло возгорание в машине на автодороге М-30 Знаменка – Луганск – Изварино.

В результате столкновения легковой автомобиль вспыхнул. Огонь охватил моторный отсек и стремительно распространялся на салон транспортного средства,

– сообщили в ГСЧС.

Также добавили, что пострадали два человека. В частности, водителя "Лексуса" и полицейский, на которого был совершен наезд.

На месте привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В результате столкновения автомобиль загорелся / Фото ГСЧС