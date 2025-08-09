К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Смотрите также На Закарпатье женщина влетела в блокпост и убила военного: видео момента ДТП

Подробности аварии в ТРЦ Ocean Plaza от правоохранителей

В Голосеевском районе столицы 8 августа водитель автомобиля Mazda пробила ограждающее стекло и въехала внутрь ТРЦ Ocean Plaza. Авария произошла во время выезда с паркинга. Правоохранители подтвердили, что женщина спутала педаль газа с тормозами.

Машина сбила ограждение и вылетела в пешеходную зону торгово-развлекательного центра.

Инспекторы составили на рулевую соответствующие административные материалы,

– добавили в полиции.

Машина, вылетевшая внутрь ТРЦ / Фото Патрульной полиции Киева

Правоохранители напоминают водителям о необходимости быть максимально внимательными и осторожными во время управления автомобилем.

К слову, в столице полицейские задержали 27-летнего иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП. По данным следствия, мужчина не выдержал безопасной дистанции и въехал в полуприцеп грузовика, что в пробке. Травмировалась пассажирка.