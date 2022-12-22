"Давай я тихонько в лес пойду": дело нардепа Трухина направили в суд

В августе 2021 года бывший нардеп "Слуги народа" совершил ДТП на Бориспольской трассе. Он хотел убежать и пытался доказать, что не был за рулем.

В конце сентября НАБУ и САП завершили расследование по делу Трухина. А уже 22 декабря она была передана на рассмотрение суда.

Читайте также Скандальному Трухину избрали меру пресечения по делу о взятке после ДТП

ДТП с Трухиным: хронология событий

На Бориспольской трассе 23 августа произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек. Среди них глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

СМИ писали, что виновником аварии является "слуга" Александр Трухин. В полиции заявили, что материалы дела передали в ДБР, потому что фигурантом дела является нардеп.

Сам Трухин отметил, что не собирался ничего скрывать, за пьяным рулем не был и виновным себя не считает. Кроме того, Трухин хотел подкупить патрульных полицейских и предлагал "150 тысяч".

Издание "Украинская правда" опубликовало видео с бодикамеры полицейского Сергея Петрика. Трухин там убеждал, что не был за рулем, и спрашивал: "Можно я тихонько в лес уйду?". Нардеп обещал правоохранителю связи с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

После публикации видео генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело. Впоследствии Трухина исключили из партии "Слуга народа".

7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 369 Уголовного Кодекса Украины. 20 сентября ему избрали меру пресечения в виде залога более 49 тысяч гривен.

Отмечается, что на сегодняшний день материалы производства открыты стороне защиты для ознакомления.