ДТП с Трухиным: полицейский, который первым прибыл на вызов, рассказал громкие детали

Журналисты узнали резонансные детали об аварии со "слугой народа" Александром Трухиным. Их рассказал правоохранитель, который одним из первых приехал на место происшествия. СМИ также впервые показали кадры из нагрудной полицейской камеры.

Речь идет о ДТП, которое произошло на Бориспольской трассе в Киеве еще 23 августа. В результате аварии пострадали 6 человек, среди них – Лучано Лучи, руководитель комитета Украинской ассоциации футбола.

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УП выяснит, приобщили ли кадры из нагрудной камеры к делу

Журналистами УП удалось пообщаться с полицейским Сергеем Петриком, который присутствовал на месте ДТП. Как отметили в издании, именно его нагрудная камера зафиксировала важные доказательства аварии с участием "слуги народа". Правоохранитель рассказал, что в день ДТП вместе с напарником патрулировал границы Дарницкого района. Через радиоприемник они услышали сообщение об аварии с потерпевшими на Бориспольском шоссе. Поскольку были недалеко – сразу выехали туда.

На отрезке, где произошло ДТП, из-за ремонта демонтировали камеры наблюдения. Поэтому обнародованные в СМИ кадры могут быть крайне важными. Но привлекло ли следствие их к материалам дела – редакции УП неизвестно.

Поэтому журналисты официально обращаются к ГБР с вопросом, есть ли у них видео и информация, обнародованные в расследовании. Если нет – они готовы их предоставить.

Петрик не знает, применят ли к нему санкции из-за информации, которую он предоставил журналистам. Полицейский надеется, что виновные действительно понесут наказание за случившееся.

Депутат хотел покинуть место аварии

Петрик объяснил, что как патрульный полицейский должен был установить все обстоятельства аварии. Он пытался выяснить, кто находился за рулем Audi. Именно в этот момент народный депутат Александр Трухин пытался покинуть место ДТП. Якобы должен успеть на торжественные мероприятия. При этом свою причастность к жуткому инциденту он отрицал.

Мужчина, похожий на Трухина на месте масштабного ДТП / Скриншот с видео

Нардеп уверял, что находился на заднем сиденье. Он утверждал, что якобы "проснулся, когда уже все произошло" и отказался давать показания даже в статусе "пассажира авто". Впрочем, на обнародованных в СМИ кадрах видно, что политик якобы ищет свои очки именно на передних сиденьях.

"Найдемся и я отблагодарю"

По словам Петрика, у нардепа были признаки алкогольного опьянения. Кроме этого, на видео также слышно, как об этом говорят полицейские.

Правоохранители объяснили Трухину, что тот не сможет никуда уйти, пока не прибудет следственно-оперативная группа. Есть свидетели, которые утверждают, что именно он находился за рулем во время ДТП. "Я не водитель", – пытался убедить нардеп.

Судя по обнародованному видео, после этого "слуга народа" попытался договориться с правоохранителями. Он предлагал им "деньги из сумки в багажнике", чтобы замять дело.

Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Я поговорю с Денисом… Монастырским (главой МВД – 24 канал). Потом найдемся и я отблагодарю,

– слышно голос, похожий на Трухина.

"Принеси спортивную сумку, там 150 тысяч", – продолжал говорить мужчина. "Я вам на всякий случай отгружу 150", – подчеркивал он полицейским.

В разговоре с журналистами Петрик отметил, что уже не помнит всего, что говорил ему политик. Но вспомнил, что тот точно повторял, что он важный человек, и что полицейские не пожалеют, если дадут ему уйти.

Что полицейский рассказал СМИ об аварии с Трухиным: смотрите видео

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