За 40 минут до смертельного ДТП Николаенко получил штраф за превышение скорости

Перед тем, как вызвать смертельное ДТП, нардеп от "Батькивщины" Николаенко получил штраф за превышение скорости. Начиная с апреля 2023 года, его автомобиль Mercedes-Benz 9 раз нарушал режим скорости.

Смертельное ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка, произошло около 9:45 в селе Березовка Житомирской области в 63 километрах, где нардепу выписали штраф в размере 340 гривен за нарушение правил дорожного движения.

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Mercedes-Benz неоднократно нарушал ПДД

Так, за 40 минут до аварии на участке трассы Киев-Чоп в Житомирской области авто Николаенко двигалось со скоростью 162 километров в час, несмотря на установленное ограничение в 110 километров в час.

В то же время неизвестно, с какой скоростью двигался автомобиль позже, в момент совершения ДТП.

: Скорость авто нардепа "Схемы" установили с помощью сервиса проверки административных правонарушений МВД.

Следует также отметить, что Mercedes-Benz находится в собственности гражданской жены нардепа Екатерины Вайдыч, совладелицы и директора фирмы "МХП-ТРЕЙД ФУДЗ". Известно, что женщина купила транспортное средство в сентябре 2023 года.

Интересно, что по данным сервиса МВД, начиная с апреля 2023 года этот автомобиль 9 раз нарушал режим скорости.

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