В Австрии водитель убегал от полиции на скорости 250 километров в час: 5 человек пострадали

В городе Линц, что на востоке Австрии, 20-летний водитель убегал от полицейских и разогнался до скорости 250 километров в час. Погоня привела к нескольким ДТП.

В целом пострадали пять человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на VIENNA.AT.

Смотрите также Масштабное ДТП в Киеве: пьяный водитель протаранил 7 авто и травмировал своих пассажиров

Что известно о ДТП в Австрии

Вечером 30 января гражданин Венгрии нарушил правила дорожного движения во время того, как находился в Австрии. Патруль полиции отправился, чтобы остановить водителя. Мужчина сначала остановился, однако, после этого нажал на педаль газа и пытался убежать.

Водитель ехал по автомагистрали А25 на скорости до 250 километров в час. По словам австрийской полиции, там он совершил "очень опасные маневры обгона".

Несмотря на туман, мужчина мчался в направлении Линца со скоростью до 190 километров в час. Во время движения он зацепил автомобиль с прицепом. После этого, почти не тормозя, врезался в несколько припаркованных авто, в частности, в гражданский патруль.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир, двое полицейских и еще один участник дорожного движения. Отмечается, что некоторые из них были серьезно травмированы.

Австрийской полиции удалось выяснить, что номерные знаки автомобиля были украдены, а сам автомобиль – не зарегистрированным. Кроме этого, у водителя не было действительного водительского удостоверения.