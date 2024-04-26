Делают все возможное, чтобы сохранить жизнь, – мэр Броваров о пострадавших в пьяном ДТП

Вечером 26 апреля председатель Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко влетел в толпу людей на пешеходном переходе. В результате аварии, к сожалению, есть 4 пострадавших.

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что их уже доставили в местную больницу. Известно, что это трое взрослых и один ребенок. В то же время в Киевской ОГА сообщили, что Майбоженко вскоре будет уволен.

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Пострадавшие – в больнице

Игорь Сапожко рассказал, что уже в курсе аварии, произошедшей с участием главы Броварской РГА. Он сообщил, что сейчас всех четырех постражадлих доставили в медучреждение.

Сейчас четыре человека доставлены в нашу Броварскую больницу. Врачи делают все возможное, чтобы уберечь их жизни,

– сказал Сапожко.

Глава Броваров добавил, что по предварительной информации Майбоженко был пьян. Ситуация находится под контролем местных властей, они регулярно будут информировать общество о ходе дела.

Обращение Игоря Сапожко: смотрите видео

Ранее информацию, что Майбоженко был пьян, подтвердила полиция. Прибор Драгера показал 2,31 промилле. Также правоохранители рассказали, что машина чиновника нарушила правила и пролетела на красный цвет светофора.

Чиновника уволят

Журналисты 24 Канала выяснили, что чиновник был на Volvo 90XC 2018 года выпуска. Стоимость этой машины – 1 946 230 гривен.

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко уже опубликовал свою реакцию относительно инцидента. Он подтвердил, что пострадали 3 взрослых и один ребенок. Также он заявил, что председатель Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко будет уволен. По его словам, это единственный правильный шаг в этой ужасной ситуации.

Он обратился к правоохранителям с призывом в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Кравченко настоял на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании, а также пообещал держать эту ситуацию "на личном контроле".

Полиция уже открыла производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения" Уголовного кодекса Украины.