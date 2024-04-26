Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що їх вже доправили до місцевої лікарні. Відомо, що це троє дорослих та одна дитина. Водночас у Київській ОВА повідомили, що Майбоженка невдовзі буде звільнено.

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Постраждалі – у лікарні

Ігор Сапожко розповів, що вже в курсі аварії, що сталася за участі очільника Броварської РВА. Він повідомив, що наразі всіх чотирьох постражадлих доправили у медзаклад.

Зараз четверо людей доставлені у нашу Броварську лікарню. Лікарі роблять все можливе, щоб вберегти їх життя,

– сказав Сапожко.

Очільник Броварів додав, що за попередньою інформацією Майбоженко був п'яним. Ситуація перебуває під контролем місцевої влади, вони регулярно інформаватимуть суспільство про перебіг справи.

Звернення Ігоря Сапожко: дивіться відео

Раніше інформацію, що Майбоженко був п'яний, підтведила поліція. Прилад Драгера показав 2,31 проміле. Також правоохоронці розповіли, що автівка посадовця порушила правила і пролетіла на червоний колір світлофора.

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Посадовця звільнять

Начальник Киїської ОВА Руслан Кравченко вже опублікував свою реакцію щодо інциденту. Він підтвердив, що постраждало 3 дорослих та одна дитина. Також він заявви, що голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. За його словами, це єдиний правильний крок у цій жахливій ситуації.

Він звернувся до правоохоронців з закликом в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Кравченко наполіг на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні, а також пообіцяв тримати цю ситуацію "на особистому контролі".

Поліція вже відрила провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння" Кримінального кодексу України.