В Черновцах BMW на скорости влетело в дерево: погибли 3 юноши

В Черновцах произошло трагическое ДТП. К сожалению, от травм погибли трое молодых мужчин.

Утром 20 ноября в Черновцах по улице Маланчука областного центра произошла авария.

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Предварительная причина аварии

В результате ДТП погибли трое черновчан в возрасте 19, 20 и 22 лет. Предварительно правоохранители установили, что 22-летний водитель автомобиля "BMW" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

К сожалению, водитель и все двое пассажиров погибли – они получили травмы несовместимые с жизнью.

На месте работают правоохранители

На месте происшествия работают сотрудники Следственного управления ГУНП в Черновицкой области, Управление патрульной полиции, ЧРУП и спасатели.

Следователи полиции возбудили уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 – говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств и причин аварии.

Напомним, днем ранее, 19 ноября, произошла еще одна жуткая авария. На востоке Польши у нашей границы микроавтобус врезался в дерево – там было 10 пассажиров, 3 из которых – беженцы из Украины. К счастью, их состояние удовлетворительное.