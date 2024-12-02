Не вызвали даже скорую: 17-летнему пассажиру BMW в Днепре тоже вручат подозрение

1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. Предварительно, его совершил 19-летний водитель BMW. В машине находился еще 17-летний парень. В его действиях тоже было зафиксировано преступление.

Водителю BMW, который врезался в Ford возле остановки "Детский комбинат", объявили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на 8 лет, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис в эфире телемарафона.

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Не помогли людям, в которых врезались

Пресс-секретарь рассказала, что следователи вместе с прокурорами подписали подозрение в отношении несовершеннолетнего пассажира BMW. Сейчас идет стадия вручения этого подозрения.

По словам правоохранителя, в действиях 17-летнего парня усматривается преступление, предусмотренное статей 136 Уголовного кодекса Украины – не оказание помощи лицам, которые находятся в опасном для жизни состоянии.

Известно, что парни никоим образом не пытались помочь пострадавшим из автомобиля Ford, в который врезались. Они даже не вызвали медиков.

К слову, в сети узнали в 17-летнем пассажире BMW – Арсения Бессонова. Тот летом совершил ДТП на пешеходном переходе, сбив двух девушек.