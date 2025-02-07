В Белгороде военные на BMW врезались в машину скорой помощи: есть жертвы

В ночь на 7 февраля в Белгороде внедорожник BMW X7 с дагестанскими номерами на большой скорости столкнулся с каретой скорой помощи на перекрестке в центре города. Сообщается, что есть жертвы.

В результате удара оба автомобиля врезались в опору линии электропередач. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие последствия ДТП в Белгороде

В результате аварии погибли двое фельдшеров. Водитель скорой сейчас находится в больнице. Как выяснилось, в BMW были военные из Дагестана.

Место трагедии жители города приносят цветы и лампадки.

По официальной информации, за рулем BMW находился 31-летний мужчина, который проехал на красный свет. Водителю грозит до семи лет заключения. Его и двух пассажиров госпитализировали. По данным камер наблюдения, автомобиль двигался по улицам города со скоростью более 150 километров в час.

По информации СМИ, водителем BMW был Иса Абдурашидов, а среди пассажиров – 28-летний Мурад Мусаев. Автомобиль был зарегистрирован на тренера по ММА Рамазана Гаджимурадова, который, предположительно, тоже был в машине. Гаджимурадов и Мусаев ранее, вероятно, служили в морской пехоте, а также занимались смешанными единоборствами. Об этом свидетельствует их активность в соцсетях.

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