Внаслідок удару обидва автомобілі врізалися в опору лінії електропередач. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки ДТП у Бєлгороді

У результаті аварії загинули двоє фельдшерів. Водій швидкої зараз перебуває в лікарні. Як з’ясувалося, у BMW були військові з Дагестану.

Місце трагедії мешканці міста приносять квіти та лампадки.

За офіційною інформацією, за кермом BMW перебував 31-річний чоловік, який проїхав на червоне світло. Водієві загрожує до семи років ув’язнення. Його та двох пасажирів госпіталізували. За даними камер спостереження, автомобіль рухався вулицями міста зі швидкістю понад 150 кілометрів на годину.

За інформацією ЗМІ, водієм BMW був Іса Абдурашідов, а серед пасажирів – 28-річний Мурад Мусаєв. Автомобіль був зареєстрований на тренера з ММА Рамазана Гаджимурадова, який, імовірно, теж був у машині. Гаджимурадов і Мусаєв раніше, ймовірно, служили у морській піхоті, а також займалися змішаними єдиноборствами. Про це свідчить їх активність у соцмережах.

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