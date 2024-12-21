В Винницкой области легковушка с 7 пассажирами столкнулась с грузовиком: три человека погибли
В ночь на 21 декабря в Винницкой области произошло жуткое ДТП. В городе Гайсин легковушка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли люди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Винницкой области.
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Что известно ужасную аварию в городе Гайсин
Отмечается, что в результате столкновения грузового автомобиля "Вольво" и легкового автомобиля "Опель" в салоне легковушки были заблокированы шесть человек. Работники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырех пострадавших – их передали медикам.
Также из искореженного салона чрезвычайники изъяли тела двух погибших – мужчины и женщины. Еще один из пассажиров легковушки в результате столкновения вылетел из автомобиля и погиб на месте,
– указывают чрезвычайники.
В то же время в Государственной службе чрезвычайных ситуаций указывают, что водитель грузового автомобиля не травмировался.
Автомобиль после столкновения с грузовиком / фото ГСЧС
Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП / фото ГСЧС
Обстоятельства аварии и причины столкновения выясняют работники Национальной полиции.