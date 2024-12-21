В Винницкой области легковушка с 7 пассажирами столкнулась с грузовиком: три человека погибли

В ночь на 21 декабря в Винницкой области произошло жуткое ДТП. В городе Гайсин легковушка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Винницкой области.

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Что известно ужасную аварию в городе Гайсин

Отмечается, что в результате столкновения грузового автомобиля "Вольво" и легкового автомобиля "Опель" в салоне легковушки были заблокированы шесть человек. Работники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырех пострадавших – их передали медикам.

Также из искореженного салона чрезвычайники изъяли тела двух погибших – мужчины и женщины. Еще один из пассажиров легковушки в результате столкновения вылетел из автомобиля и погиб на месте,

– указывают чрезвычайники.

В то же время в Государственной службе чрезвычайных ситуаций указывают, что водитель грузового автомобиля не травмировался.

Автомобиль после столкновения с грузовиком / фото ГСЧС

Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП / фото ГСЧС

Обстоятельства аварии и причины столкновения выясняют работники Национальной полиции.