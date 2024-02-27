В Киеве грузовик въехал в трамвай и полностью разбил кабину: страшные фото ДТП
Утром 27 февраля в столице произошла авария с участием трамвая и грузовика в районе Отрадного массива и местности Борщаговка. 24 Канал расскажет детали.
Ранее мы писали о том, что во Львовской области пьяный водитель влетел в автомобиль эвакуации павших воинов. К сожалению, в результате аварии есть погибшие.
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Что известно о ДТП с трамваем в Киеве
Авария произошла на пересечении бульвара Вацлава Гавела и проспекта Любомира Гузара – это Соломенский район, а если точнее, то местность Борщаговка и Отрадный массив. Там останавливаются трамваи номер 14 и 15.
Вот так выглядел разбитый трамвай / Скриншоты 24 Канала
В результате ДТП на улице была пробка.
"В связи с ДТП на бульваре Вацлава Гавела движение транспорта затруднено в направлении проспекта Отрадного", – написали в полиции и попросили учесть это при планировании своих поездок.
ДТП в Киеве с трамваем и грузовиком / Фото Патрульная полиция, соцсети
В Киевпастрансе предупредили о том, что движение 14 и 15 трамваев задерживалось по бульвару Вацлава Гавела в направлении проспекта Отрадного. Движение восстановили в 11:03, однако транспорт курсировал с отклонением от графика.
В каком состоянии водитель трамвая
В полиции не привели деталей об аварии, больше о ней рассказали журналисты.
По предварительной информации, грузовик влетел в трамвай. Все разбито, только кресло немного целое. К счастью, пострадавших нет,
– сказала журналистка телеканала "Киев".
Она добавила, что у водителя легкие травмы, ему оказывают медицинскую помощь.Важно! Пока не понятно, почему грузовик въехал в трамвай. Нет и фотографий или видео машины. Если появятся новые детали, 24 Канал проинформирует о них.