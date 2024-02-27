В Киеве грузовик въехал в трамвай и полностью разбил кабину: страшные фото ДТП

Утром 27 февраля в столице произошла авария с участием трамвая и грузовика в районе Отрадного массива и местности Борщаговка. 24 Канал расскажет детали.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области пьяный водитель влетел в автомобиль эвакуации павших воинов. К сожалению, в результате аварии есть погибшие.

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Что известно о ДТП с трамваем в Киеве

Авария произошла на пересечении бульвара Вацлава Гавела и проспекта Любомира Гузара – это Соломенский район, а если точнее, то местность Борщаговка и Отрадный массив. Там останавливаются трамваи номер 14 и 15.

Вот так выглядел разбитый трамвай / Скриншоты 24 Канала

В результате ДТП на улице была пробка.

"В связи с ДТП на бульваре Вацлава Гавела движение транспорта затруднено в направлении проспекта Отрадного", – написали в полиции и попросили учесть это при планировании своих поездок.

ДТП в Киеве с трамваем и грузовиком / Фото Патрульная полиция, соцсети

В Киевпастрансе предупредили о том, что движение 14 и 15 трамваев задерживалось по бульвару Вацлава Гавела в направлении проспекта Отрадного. Движение восстановили в 11:03, однако транспорт курсировал с отклонением от графика.

В каком состоянии водитель трамвая

В полиции не привели деталей об аварии, больше о ней рассказали журналисты.

По предварительной информации, грузовик влетел в трамвай. Все разбито, только кресло немного целое. К счастью, пострадавших нет,

– сказала журналистка телеканала "Киев".

Она добавила, что у водителя легкие травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

Пока не понятно, почему грузовик въехал в трамвай. Нет и фотографий или видео машины. Если появятся новые детали,проинформирует о них.