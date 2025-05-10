В Киеве пьяный экс-беркутовец на скорости протаранил авто журналиста и пытался скрыться с места

В столице мужчина, который утверждал, что он бывший сотрудник "Беркута", устроил масштабную аварию. Виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста Богдана Логвиненко.

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Что известно о ДТП в Киеве

Отмечается, что экс-беркутовец въехал в автомобиль журналиста, припаркованный на обочине, а также протаранил еще две машины.

Я только к счастью остался жив. Приехал за 30 минут до комендантской домой. Это русскоязычное ч*о, у которого висит "Беркут", ствол при себе, въехало в меня, припаркованного на обочине по правилам, на скорости. К счастью, удар пришелся на заднее крыло, которое разх**чено. Кроме автомобиля, на котором я был за рулем – он протаранил еще два,

– рассказал Логвиненко.

Мужчину зовут Берестовенко Юрий Владимирович. Он пытался скрыться с места событий и был задержан полицейской и соседом. Мужчина был за рулем пьяный – драгер показал 3,05 при норме 0,2.

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Автомобиль, на котором совершили аварию, принадлежал сыну бывшего беркутовца. На место ДТП владельца машины привезли полицейские, после чего у сына с отцом состоялся бурный воспитательный разговор.

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Кстати, 9 мая на Сумщине произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. Водитель грузовика DAF с полуприцепом, потерял управление из-за разрыва колеса и выехал на встречную полосу. Погибло два человека.