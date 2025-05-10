Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис журналіста Богдана Логвиненка.

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Що відомо про ДТП у Києві

Зазначається, що ексберкутівець в'їхав в автомобіль журналіста, припаркований на узбіччі, а також протаранив ще дві автівки.

Я щойно щастям лишився живий. Приїхав за 30 хвилин до комендантської додому. Оце російськомовне ч*о, в якого висить "Бєркут", ствол при собі, вʼїхало в мене, припаркованого на узбіччі за правилами, на швидкості. На щастя, удар прийшовся на заднє крило, яке розх**чене. Крім автомобіля, на якому я був за кермом – він протаранив ще два,

– розповів Логвиненко.

Чоловіка звати Берестовенко Юрій Володимирович. Він намагався втекти з місця подій і був затриманий поліцейською та сусідом. Чоловік був за кермом п'яний – драгер показав 3,05 при нормі 0,2.

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Автівка, на якій скоїли аварію, належала сину колишнього беркутівця. На місце ДТП власника машини привезли поліцейські, після чого у сина з батьком відбулася бурхлива виховна розмова.

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До речі, 9 травня на Сумщині сталася моторошна ДТП за участю трьох автомобілів. Водій вантажівки DAF з напівпричепом, втратив керування через розрив колеса і виїхав на зустрічну смугу. Загинуло двоє людей.