Погибла семейная пара: в Киеве задержали иностранца, совершившего смертельную аварию

Водитель, совершивший смертельную аварию, был задержан. Правоохранители уже сообщили ему о подозрении.

1 декабря подвыпивший водитель совершил столкновение с автомобилем. К сожалению, мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, погибли на месте.

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Что известно о жутком ДТП

Дорожная авария произошла 1 декабря в 19:11 на Печерске.

Водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер", двигаясь по улице Старонаводницкой, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Рено Меган", который двигался навстречу в пределах своей полосы. В "Рено" находилась семейная пара. Водитель и пассажир погибли на месте.

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Им оказался мужчина 1979 года рождения, он гражданин другой страны. Драгер зафиксировал у него 1,21 промилле алкоголя.

Водителю грозит тюрьма

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры водителя уже задержали и сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего гибель двух человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

Водитель вручил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Следователи уже проводят досудебное расследование.