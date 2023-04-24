Жуткое ДТП на блокпосте в Киеве: авто на скорости сбило инспектора полиции

В Киеве авто на высокой скорости сбило сотрудника полиции. Водитель даже не притормозил и скрылся с места происшествия.

Жуткое ДТП произошло вечером 23 апреля. После того, как полицейские остановили водителя автомобиля, он начал движение и совершил наезд на правоохранителя.

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Травмировал полицейского на блокпосту и скрылся

23 апреля около 21:30С при въезде на Южный мост остановили автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого пытался проехать по путепроводу. Полицейский сообщил водителю, что в настоящее время проезд гражданских автомобилей через Южный мост запрещен. При этом он указал путь, как можно совершить объезд.

Однако водитель, игнорируя требования правоохранителей, начал движение, в результате чего протащил по проезжей части дороги пытавшегося остановить инспектора полиции. После этого он просто скрылся с места происшествия. В результате наезда полицейский получил телесные повреждения.

Водителю уже сообщили о подозрении

Горе-водителя уже задержали. При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева ему сообщили о подозрении по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении этим работником служебных обязанностей (часть 2 статьи 345 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому выбирают меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.