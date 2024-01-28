Об этом сообщают местные СМИ, в частности телеграм-канал "Свои. Кривой Рог". Согласно сообщениям в сети, ДТП произошло в Центрально-Городском районе.
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Так, авария произошла на перекрестке улиц Толстого и Винниченко. Свидетели ДТП рассказали, что автомобиль на высокой скорости слетел с дороги и врезался в стену частного дома.
Сколько человек было в салоне автомобиля – неизвестно. Известно, что пострадал водитель – его госпитализировали.
Что стало причиной аварии – неизвестно. В то же время свидетели рассказали, что водитель отказался от теста на употребление алкоголя и наркотических средств.
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Аварии и ДТП: последние новости
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