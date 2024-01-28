Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема, телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг". Згідно з повідомленнями у мережі, ДТП сталася у Центрально-Міському районі.
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Так, аварія сталася на перехресті вулиць Толстого та Винниченка. Свідки ДТП розповіли, що автомобіль на високій швидкості злетів з дороги й врізався у стіну приватного будинку.
Скільки людей було в салоні автомобіля – невідомо. Відомо, що постраждав водій – його госпіталізували.
Що стало причиною аварії – невідомо. Водночас свідки розповіли, що водій відмовився від тесту на вживання алкоголю та наркотичних засобів.
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Аварії та ДТП: останні новини
- У ДСНС повідомили, що Криворізькому районі 27 січня сталася моторошна ДТП на трасі Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, поблизу села Новоюлівка. Так, зіткнулися легковий автомобіль Geely CK і вантажівка MAN. Унаслідок аварії водії легковика був затиснутий конструкціями автомобіля. Рятувальникам вдалося деблокувати чоловіка 1996 року народження. Окрім того, травм також зазнали жінка 1996 року народження та двоє дітей – хлопчик і дівчинка, 2017 та 2022 року народження. Усіх постраждалих госпіталізували.
- Днями у Києві водійка спровокувала нічну поліцейську погоню – жінка спричинила кілька аварій і намагалася втекти з місця подій. У цей час в салоні автомобіля на передньому сидінні також був її маленький син, який дивом не постраждав. Загалом, жінка спричинила 3 ДТП. На щастя, ніхто не постраждав, а на винуватицю правоохоронці склали 8 протоколів.
- У Польщі 27 січня перекинувся український автобус із людьми, який їхав з Одеси. В салоні було 59 пасажирів. На жаль, постраждало 20 осіб – вони були госпіталізовані.