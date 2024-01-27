У Києві жінка протягом однієї ночі влаштувала 3 ДТП й намагалася втекти від правоохоронців. Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Що відомо про нічну погоню

Білошицький не назвав точної дати, а лише зауважив, що інцидент стався днями. За його словами, спочатку жінка скоїла одне ДТП. Після цього вона спробувала втекти з місця аварії. Далі водійка проігнорувала вимоги поліцейських та врізалася спочатку в ще одну автівку, а потім ще у дві. Загалом через неї було пошкоджено 4 чужих авто. Правоохоронці затримали порушницю та склали 8 протоколів щодо неї.

За кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні (на передньому сидінні) був її малолітній син, який дивом не травмувався. Це підтвердили медики, яким передали дитину. На місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції,

– сказав він.

За даними правоохоронців, ця водійка мала явні ознаки сп’яніння. Однак від проходження огляду вона категорично відмовилася. На щастя, ніхто з людей не загинув та не постраждав під час цих перегонів. Білошицький закликав водіїв керувати автівками відповідально.

Погоня та затримання порушниці: відео Патрульної поліції Києва



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