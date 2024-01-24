ДТП сталася опівдні 24 січня, передає 24 Канал. Медики бригади швидкої допомоги забрали постраждалого водія з важкими травмами в лікарню.
Дивіться також У центрі Києва пасажир Porsche відкрив "п’яну" стрілянину: його затримано
У поліції повідомили, що молоковоз їхав зі сторони цукрового заводу в центр міста. Раптово у машини тріснуло переднє ліве колесо й автомобіль потягнуло вбік. Водій молоковоза виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку MAN.
Після зіткнення з вантажним автомобілем молоковоз протаранив паркан приватного будинку і в'їхав на подвір'я. На момент аварії господарі перебували в будинку, тому не постраждали.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП травми зазнав лише водій молоковоза.
Чоловік 1964 року народження отримав черепно-мозкову травму та забої. Його бригада швидкої допомоги госпіталізувала в Кременецьку центральну лікарню, де йому надають належне лікування,
– зазначив речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.
За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини).
Аварії в Україні
- 13 січня на автодорозі Київ – Чоп у Львівській області сталася ДТП. Внаслідок аварії є постраждалі. У зв'язку з цим патрульні запровадили обмеження на рух цією ділянкою траси.
- У Києві чоловік наїхав на патрульного під час спроби втечі. Однак навіть після скоєного горе-водій не зупинився і продовжив рух. Правоохоронцям все ж вдалося впіймати зловмисника. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.
- Зранку 3 січня під Житомиром сталася масштабна аварія за участі п'яти автомобілів. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.