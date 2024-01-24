ДТП произошло в полдень 24 января, передает 24 Канал. Медики бригады скорой помощи забрали пострадавшего водителя с тяжелыми травмами в больницу.
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В полиции сообщили, что молоковоз ехал со стороны сахарного завода в центр города. Внезапно у машины треснуло переднее левое колесо и автомобиль потянуло в сторону. Водитель молоковоза выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN.
После столкновения с грузовым автомобилем молоковоз протаранил забор частного дома и въехал во двор. В момент аварии хозяева находились в доме, поэтому не пострадали.
По предварительной информации, в результате ДТП травмы получил только водитель молоковоза.
Мужчина 1964 года рождения получил черепно-мозговую травму и ушибы. Его бригада скорой помощи госпитализировала в Кременецкую центральную больницу, где ему оказывают должное лечение,
– отметил представитель Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета.
По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование человека).
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