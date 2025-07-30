В Кривом Роге утром 30 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и грузовика, развозившего хлеб. Авария случилась в Покровском районе города.

В результате столкновения есть пострадавшие среди пассажиров маршрутки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ "Свои. Кривой Рог" и ТРК "Рудана".

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Что известно о ДТП в Кривом Роге?

По предварительным данным, ДТП произошло из-за неудачного маневра: водитель маршрутки №32 решил обогнать хлебовоз, который в этот момент объезжал другую маршрутку, припаркованную на остановке. В результате микроавтобус на большой скорости врезался в хлебовоз.

В результате столкновения были повреждены оба транспортных средства. Пострадали две пассажирки маршрутки – они получили травмы головы и рук, их доставили в медицинское учреждение.

На месте аварии работает полиция, которая выясняет точные обстоятельства инцидента.

В Кривом Роге произошло ДТП с маршруткой и хлебовозом

Напомним, в Черновицкой области произошло ДТП с участием полицейской, которая могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия погибла 35-летняя пассажирка.

Среди пострадавших – водитель и 34-летняя пассажирка, которых доставили в больницу, а также 32-летняя пассажирка, которая в госпитализации не нуждалась.