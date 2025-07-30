Унаслідок зіткнення є постраждалі серед пасажирів маршрутки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ "Свої. Кривий Ріг" та ТРК "Рудана".

Дивіться також На Одещині невідомі влаштували стрілянину з ДТП: що кажуть у поліції

Що відомо про ДТП у Кривому Розі?

За попередніми даними, ДТП сталася через невдалий маневр: водій маршрутки №32 вирішив обігнати хлібовоз, який у цей момент об'їжджав іншу маршрутку, припарковану на зупинці. У результаті мікроавтобус на великій швидкості врізався у хлібовоз.

Унаслідок зіткнення було пошкоджено обидва транспортні засоби. Постраждали дві пасажирки маршрутки – вони дістали травми голови та рук, їх доправили до медичного закладу.

На місці аварії працює поліція, яка з’ясовує точні обставини інциденту.

У Кривому Розі сталася ДТП з маршруткою та хлібовозом

Нагадаємо, у Чернівецькій області сталася ДТП за участю поліцейської, яка могла перебувати у стані алкогольного сп'яніння. На місці події загинула 35-річна пасажирка.

Серед постраждалих – водійка та 34-річна пасажирка, яких доставили до лікарні, а також 32-річна пасажирка, яка госпіталізації не потребувала.