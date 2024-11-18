Водитель пытался повернуть с улицы Молодежи, но не справился с управлением. В результате автомобиль слетел на обочину, передает 24 Канал со ссылкой на Волынскую службу новостей.

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Что известно о ДТП

Авария случилась на проспекте свободы возле ЗАГСа. По словам очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости, не вписался в поворот и задел нескольких людей.

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По предварительным данным, пострадавшие не получили серьезных травм. Однако обстоятельства происшествия сейчас выясняют.

Похожая ситуация случилась 18 ноября в Хмельницком. Нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли три женщины в возрасте 60, 56 и 53 года.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло гибель нескольких лиц.