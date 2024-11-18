Водій намагався повернути з вулиці Молоді, але не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль злетів на узбіччя, передає 24 Канал з посиланням на Волинську службу новин.

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Що відомо про ДТП

Аварія трапилася на проспекті свободи біля РАЦСу. Зі слів очевидців, автомобіль їхав на великій швидкості, не вписався в поворот та зачепив кількох людей.

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За попередніми даними, постраждалі не отримали серйозних травм. Проте обставини події наразі з'ясовують.

Схожа ситуація трапилася 18 листопада у Хмельницькому. Нетверезий водій в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії загинуло троє жінок віком 60, 56 та 53 роки.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб.