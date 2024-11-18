Відомо, що зловмисника вже затримали правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Хмельниччини.

Дивіться також Загинули двоє військових: під Львовом сталася страшна ДТП

Які деталі розповіли у поліцїі щодо аварії у Хмельницькому

Поліцейські зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 18 листопада о 07:20 годині на зупинці по вулиці Зарічанській, 9.

Водій автомобіля BMW X6, рухаючись вулицею Зарічанською, допустив дотичне зіткнення з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок ДТП три жінки (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці, від зазнаних травм загинули. Водій перебував за кермом з явними ознаками сп'яніння. Поліцейські затримали його на місці події,

– розповіли правоохоронці.

Жахлива ДТП сталася у Хмельницькому 18 листопада / Фото поліції Хмельниччини

У поліції також повідомили, що за фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення.

До слова, раніше про аварію писали журналісти Суспільного, а також місцеві телеграм-канали. Тоді було відомо, що автомобіль врізався у зупинку громадського транспорту на швидкості. Через аварію також перекривали рух транспортних засобів від вулиці Перемоги до вулиці Свободи.